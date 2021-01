देश के उत्तरी राज्यों में घने कोहरे का असर अब रेलवे यातायात पर भी दिखने लगा है। घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे की 10 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे की ओर से बताया गया कि 'उत्तर रेलवे क्षेत्र में कम दृश्यता और अन्य परिचालन कारणों से दस ट्रेनें देरी से चल रही हैं।'

Ten trains are running late due to low visibility and other operational reasons in the Northern Railway region.