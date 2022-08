Tamil Nadu: 'बंदूक का जवाब बंदूक से ही मिलेगा' पाकिस्तान को तमिलनाडु के गवर्नर की चेतावनी

केरल के कोच्चि में रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बड़ा हमला बोला। उन्होंने हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही। आरएन रवि ने कहा कि जो कोई भी बंदूक का इस्तेमाल करता है, उसके साथ बंदूक से निपटा जाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बात करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बातचीत नहीं। पिछले 8 वर्षों में किसी भी सशस्त्र समूह के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है और यही होना भी चाहिए।

#WATCH | Within 9 months of 26/11 Mumbai attacks, our then PM & Pak PM signed joint communique stating both countries were victims of terrorism. What is this? It has to be clear if Pak a friend or enemy... After Pulwama attack, we hit back at Pak in Balakot: Tamil Nadu Governor pic.twitter.com/3sTM68uUG9