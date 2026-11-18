सुप्रीम कोर्ट अपडेट: जजों की नियुक्ति के नियम 11 साल से अधूरे, शीर्ष अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 18 Nov 2026 03:26 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने में देरी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। लोक प्रहरी की याचिका में करीब 11 साल से लंबित प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को आरटीआई के दायरे में लाने और नियुक्ति के स्पष्ट मानदंड सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस मामले में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की गई है। इसके साथ ही कॉलेजियम के फैसलों को सूचना का अधिकार (आरआईएल) कानून के दायरे में लाने की मांग भी उठाई गई है।
याचिका में 11 साल की देरी पर क्या सवाल उठाए गए?
यह जनहित याचिका लोक प्रहरी नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कई बार पत्राचार होने के बावजूद संशोधित एमओपी को करीब 11 साल से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। याचिकाकर्ता ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की मांग की है।
जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में किस तरह की कमी बताई गई?
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन और चयन करने के स्पष्ट मानदंड तय नहीं हैं। साथ ही ये मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संवैधानिक अदालतों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नियम और पारदर्शिता जरूरी है।
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यह भी पढ़ें: एमपी कैबिनेट के फैसले: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म, 15 हजार करोड़ का केमिकल पार्क; 2.27 लाख रोजगार
जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग क्यों किया?
इस मामले में इससे पहले 2 नवंबर को जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) से जुड़ी कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश हो चुके थे। इसके बाद मामले की सुनवाई दूसरी पीठ ने की।
क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर?
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी दस्तावेजों का एक समूह है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले से जुड़ी प्रक्रिया तय होती है। इसी के तहत जजों की नियुक्ति और एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरण की व्यवस्था संचालित होती है। संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देने में देरी को लेकर दाखिल याचिका पर अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना होगा।
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याचिका में 11 साल की देरी पर क्या सवाल उठाए गए?
यह जनहित याचिका लोक प्रहरी नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कई बार पत्राचार होने के बावजूद संशोधित एमओपी को करीब 11 साल से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। याचिकाकर्ता ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की मांग की है।
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जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में किस तरह की कमी बताई गई?
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन और चयन करने के स्पष्ट मानदंड तय नहीं हैं। साथ ही ये मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संवैधानिक अदालतों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नियम और पारदर्शिता जरूरी है।
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जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग क्यों किया?
इस मामले में इससे पहले 2 नवंबर को जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) से जुड़ी कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश हो चुके थे। इसके बाद मामले की सुनवाई दूसरी पीठ ने की।
क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर?
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी दस्तावेजों का एक समूह है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले से जुड़ी प्रक्रिया तय होती है। इसी के तहत जजों की नियुक्ति और एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरण की व्यवस्था संचालित होती है। संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देने में देरी को लेकर दाखिल याचिका पर अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना होगा।