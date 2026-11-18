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यह जनहित याचिका लोक प्रहरी नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कई बार पत्राचार होने के बावजूद संशोधित एमओपी को करीब 11 साल से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। याचिकाकर्ता ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की मांग की है।याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन और चयन करने के स्पष्ट मानदंड तय नहीं हैं। साथ ही ये मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संवैधानिक अदालतों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नियम और पारदर्शिता जरूरी है।इस मामले में इससे पहले 2 नवंबर को जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) से जुड़ी कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश हो चुके थे। इसके बाद मामले की सुनवाई दूसरी पीठ ने की।मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी दस्तावेजों का एक समूह है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले से जुड़ी प्रक्रिया तय होती है। इसी के तहत जजों की नियुक्ति और एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरण की व्यवस्था संचालित होती है। संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देने में देरी को लेकर दाखिल याचिका पर अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना होगा।