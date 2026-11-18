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सुप्रिया सुले ने कहा कि किसानों की मांग पर उनकी पार्टी ने सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को अब तक सरकारी सहायता नहीं मिली है, उनकी सूची कलेक्टर कार्यालय को सौंपी जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनके नाम पार्टी तक पहुंचाएं।सुप्रिया सुले ने कहा कि कर्ज के बोझ के कारण किसान अपनी जान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने जल संरक्षण के लिए 400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। सुले ने कहा कि राज्य को कोई भी आर्थिक सहायता मिलती है तो उसका स्वागत है, लेकिन किसानों की मौजूदा स्थिति बेहद दुखद है।उन्होंने कहा, 'कर्ज के बोझ के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए कैबिनेट ने 400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। अगर राज्य में कोई फंड आ रहा है तो उसका स्वागत है। यह बेहद दुखद है। सरकार कहती है कि हम किसी के घर वसूली के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। आत्महत्या करना गलत है।'महाराष्ट्र में इस समय कृषि और पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। मंगलवार को राज्य की 358 तहसीलों में से 308 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। मानसूनी बारिश की भारी कमी, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ में, इसका प्रमुख कारण बताई गई है। सूखे के चलते खरीफ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा पशुओं के चारे और पीने के पानी की कमी से भी किसान परेशान हैं।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 27 अक्तूबर को करीब डेढ़ करोड़ किसानों को पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम सूखा राहत देने की घोषणा की थी। इसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बैंक राहत राशि से कोई कटौती न करें और किसानों को पूरी रकम मिले।सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी के सत्ता में रहने के समय का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था।