सुप्रीम कोर्ट अपडेट: अभिनेत्री अनीता आडवाणी की याचिका खारिज, पूर्व IAS अधिकारी जमानत केस में साय सरकार को राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने कथित रिश्ते को शादी के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है। अदालत ने इसे 'लग्जरी मुकदमेबाजी' करार दिया। अनीता आडवाणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। उनके वकील ने अदालत में कहा कि वह इस मामले में अपने सम्मान और गरिमा के लिए लड़ रही हैं।



अनीता का दावा था कि वह कई वर्षों तक राजेश खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थीं। जुलाई 2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद उन्हें मुंबई स्थित उनके बंगले 'आशीर्वाद' से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने इसके लिए राजेश खन्ना की अलग रह रहीं पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। 2013 में अनीता ने घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने मासिक गुजारा भत्ता और बांद्रा में तीन बेडरूम का फ्लैट देने की मांग भी की थी। हालांकि, 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उनका रिश्ता विवाह की प्रकृति का नहीं था, इसलिए उन्हें घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत नहीं दी जा सकती।