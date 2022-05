{"_id":"62705b4b1e6c5c4421420e1e","slug":"supreme-court-said-insurance-claims-can-not-be-repudiated-by-relying-on-definitions-of-terrorism-in-penal-laws","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट: दंड कानूनों में आतंकवाद की परिभाषा के आधार पर बीमा दावों को खारिज नहीं जा सकता","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 03 May 2022 03:59 AM IST