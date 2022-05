{"_id":"627c5ddbbad2cc2edd52e4eb","slug":"supreme-court-said-employee-deceit-in-uniformed-service-is-not-tolerated","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: वर्दीधारी सेवा में कर्मचारी का छल बर्दाश्त नहीं, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा है मामला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 12 May 2022 06:37 AM IST