पश्चिम बंगाल में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आज राज्य सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने भाजपा नेता एवं वकील गौरव भाटिया की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर दोनों से जवाब मांगा।

Supreme Court issues notice to Union of India & West Bengal government over alleged murders of three BJP workers in West Bengal. BJP leader Gaurav Bhatia has moved the petition before the Supreme Court and sought a CBI investigation into the case