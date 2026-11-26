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केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की एक नई यात्रा शुरू हुई। 1857 से 1947 तक चले 90 वर्षों के लंबे स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत बलिदान हुए। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते-हंसते मां भारती को आजाद कराने के लिए यज्ञ की वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कई लोगों ने अपना घर-बार, व्यापार, करियर, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ छोड़कर इस महान राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अथक प्रयास किए।अमित शाह ने कहा कि 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद संविधान गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसका मकसद संविधान की भावना को देश के लोगों तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है और यह हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है।गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद संविधान को सिर्फ सरकार चलाने वाली किताब के तौर पर देखने की कोशिश हुई। इसके मूल विचारों और भावना को देश के किशोरों, युवाओं और आम नागरिकों तक पहुंचाने की जरूरत पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इसका उद्देश्य संविधान के सर्वोच्च मूल्यों को स्कूलों, कॉलेजों और देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना था।अमित शाह ने कहा कि संविधान देश के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे तय कर सकें कि उन पर किस तरह शासन किया जाए। वहीं, सत्ता में बैठे लोगों के लिए यह जरूरी करता है कि वे संविधान की निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर सरकार चलाएं।उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि बीते 80 वर्षों में देश के लोगों ने यह साबित किया है कि भले ही 1949 में संविधान ने हमें लोकतंत्र का ढांचा दिया, लेकिन भारत की सभ्यता में हजारों साल से लोकतांत्रिक मूल्य मौजूद रहे हैं। अब यही मूल्य संविधान के अनुच्छेदों के रूप में सामने आ रहे हैं।'केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 80 वर्षों में संविधान, सांविधानिक संस्थाओं, शासन व्यवस्था और लोकतंत्र के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। शाह ने कहा, 'संविधान का सम्मान करने के दो तरीके हैं। पहला यह कि जिस तरह हमने संविधान की किताब को पवित्र ग्रंथ की तरह रखकर आपका स्वागत किया, उसी तरह कोई इसे हाथ में उठाकर दिखा सकता है। कोई इसे अपनी जेब में रखकर लहरा सकता है और जनता को दिखा सकता है।' उन्होंने कहा, 'संविधान के सम्मान का दूसरा तरीका यह है कि उसने जो कसौटियां तय की हैं और जो मानक बनाए हैं, उन पर एक व्यक्ति और एक राजनीतिक दल के तौर पर खरा उतरा जाए।'वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि लोकतंत्र की पवित्र भूमि बिहार में आकर संविधान गौरव दिवस मनाने का मौका मिल रहा है। जब भी लोकतंत्र और संविधान की बात आती है, तो पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिक जाती हैं। भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान मिला, और मतदान कैसे होना चाहिए, असहमति की परंपरा कैसे विकसित हो, इसका ज्ञान भगवान बुद्ध की कार्यप्रणाली से मिला। पाटलिपुत्र की पवित्र भूमि से सम्राट अशोक के कालखंड से धर्म और लोककल्याण के शासन का ज्ञान मिला। लोकतंत्र के निर्माण में, लोकतंत्र को आवाज देने में और लोकतंत्र को ताकत देने में हमेशा बिहार की अग्रणी भूमिका रही है।