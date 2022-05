{"_id":"6271b8670758b4529343b9e1","slug":"supreme-court-can-not-get-fired-just-by-hiding-criminal-case-employers-cant-arbitrarily","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट : आपराधिक केस छिपाने भर से नौकरी से नहीं निकाल सकते, नियोक्ता नहीं कर सकते मनमानी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Wed, 04 May 2022 04:49 AM IST