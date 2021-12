उपलब्धि: IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ेगी ताकत

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IDEA) के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। सलाहरकार बोर्ड में उन्हें आमंत्रित किया गया है।

Sunil Arora, former Chief Election Commissioner of India has been invited to join the Board of Advisors for International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA): Election Commission of India pic.twitter.com/49vVh7knKR