{"_id":"626dfd49e741ae42a37d068e","slug":"sri-lanka-crisis-resolution-passed-in-tamil-nadu-assembly-for-aid-state-bjp-said-resolution-should-not-be-politicized","type":"story","status":"publish","title_hn":"श्रीलंका में आर्थिक संकट: मदद के लिए तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास, राज्य भाजपा बोली- न हो राजनीतिकरण","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sun, 01 May 2022 08:53 AM IST