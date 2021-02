स्पीकर बिड़ला बोले - बजट सत्र में शुरू की 24X7 प्रिज्म सेवा, मेघालय विधानसभा भी बनाए सदस्यों के लिए शोध विंग

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला गुरुवार को मेघालय के दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने हमने संसद के चालू बजट सत्र में प्रिज्म तकनीक शुरू की है। इसके जरिए सांसदों को 24 घंटे व सातों दिन यानी 24X7 संसदीय शोध व सूचनाएं देने में मदद की जाती है। उन्होंने मेघालय विधानसभा के सदस्यों के लिए भी ऐसी ही आधुनिक शोध विंग बनाने का आह्वान किया। बिड़ला ने कहा कि इसकी स्थापना के लिए हम मदद करेंगे। इसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इंफर्मेशन सपोर्ट यानी प्रिज्म नाम दिया गया है।

We have started a new service PRISM in current Budget Session, through which Parliamentary Research & Information Support is provided to MPs 24X7. I'd like you to set up a similar Modern Research Wing in Meghalaya Legislative Assembly. We'll help set it up: LS Speaker Om Birla