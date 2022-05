{"_id":"627dded04f5910774f23d922","slug":"slightly-increased-covid-infected-2841-new-cases-found-in-24-hours-active-cases-18-604-nine-people-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"मामूली बढ़े संक्रमित : 24 घंटे में मिले 2841 नए केस, सक्रिय केस 18,604, नौ लोगों ने तोड़ा दम","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 13 May 2022 10:00 AM IST