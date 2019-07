चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई, पढ़िए किसने क्या कहा..

{"_id":"5d35a49a8ebc3e6d1425f07b","slug":"senior-leaders-congratulated-on-successful-launch-of-chandrayaan-2","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091a\u0902\u0926\u094d\u0930\u092f\u093e\u0928 2 \u0915\u0947 \u0938\u092b\u0932 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0937\u0947\u092a\u0923 \u092a\u0930 \u0935\u0930\u093f\u0937\u094d\u0920 \u0928\u0947\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0928\u0947 \u0926\u0940 \u092c\u0927\u093e\u0908, \u092a\u0922\u093c\u093f\u090f \u0915\u093f\u0938\u0928\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0939\u093e..","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

श्रीहरिकोटा से चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। इसरो ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा है। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। https://t.co/GX9wzQu79F @isro #ISRO#Chandrayaan2#चंद्रयान2 — Nitish Kumar (@NitishKumar) July 22, 2019







वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीम इसरो ने चंद्रमा के लिए इस महत्वाकांक्षी और स्वदेशी मिशन के शुभारंभ के साथ भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। राष्ट्र को अपने वैज्ञानिकों और टीम इसरो पर बहुत गर्व है।

Congratulations to ISRO scientists on flawless launching of #Chandrayaan2 from Sriharikota



Team ISRO scripted a new chapter in India’s space history with the launch of this ambitious and indigenous Mission to Moon.



The nation is extremely proud of its scientists and Team ISRO. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 22, 2019

Rajya Sabha Chairman & Vice President Venkaiah Naidu: #Chandrayaan2 has been successfully launched. I extend my heartiest congratulations to our countrymen on this momentous achievement. Our scientists deserve a special compliment, their achievement has enhanced country's pride. pic.twitter.com/CuBP49dNfq — ANI (@ANI) July 22, 2019

UP CM on successful launch of #Chandrayaan2: I would like to congratulate the ISRO team. There are some scientists from UP also who are connected with this mission, especially Ritu K Srivastava. Also,IIT Kanpur played a major role in map generation&path generation of this mission pic.twitter.com/4I6t8PbTzx — ANI UP (@ANINewsUP) July 22, 2019

राज्यसभा अध्यक्ष व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे वैज्ञानिक एक विशेष प्रशंसा के पात्र हैं, उनकी उपलब्धि ने देश का गौरव बढ़ाया है।यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद्रयान- 2 के सफलतापूर्वक लांच होने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को बधाई दी। उन्होंने चंद्रयान मिशन-2 में यूपी के कुछ वैज्ञानिकों के होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मिशन में आईआईटी कानपुर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह हमारे लिए गर्व का मौका है। इसके लिए इसरो बधाई का पात्र है।