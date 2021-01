शशिकला को बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, 27 जनवरी को हो सकती है रिहाई

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं स्व. जयललिता की करीबी मित्र शशिकला को गुरुवार को बंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार को उन्हें लेडी कर्जन अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें 2017 में जेल भेजा गया था। उनकी चार साल की सजा 27 जनवरी 2021 को पूरी होने वाली है। बेंगलुरु जेल प्रशासन ने इस दिन उनकी रिहाई होने की पुष्टि की है।

Sasikala was referred from Bowring & Lady Curzon Hospital with diagnosis of type 2 diabetes mellitus, hypertension, hypothyroidism, UTI & suspected SARI & treated with antibiotics, Insulin, Heparin & other supportive measures & was admitted here today: Victoria Hospital Bengaluru pic.twitter.com/LJojJ3G6J2