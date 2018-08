Rahul Gandhi has left for China via Nepal. Rahul ji has an obsession for China. Why is it that Mr. Gandhi always wants to get a Chinese view on everything but does not want to have an Indian perspective? Which politicians will he meet there? : Sambit Patra,BJP pic.twitter.com/8c2Un2QssC — ANI (@ANI) August 31, 2018

मुख्तार अब्बास नकवी के बाद अब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। गुरुवार को राहुल ने मोदी सरकार पर नोटबंदी और राफेल सौदे को लेकर कई आरोप लगाए थे। जिसके बाद आज भाजपा उन पर आक्रामक है। नकवी के 'गुरु घंटाल..' कहने के बाद अब संबित ने राहुल को चीन का प्रेमी बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल भारत के बजाए चीन से ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को चीन पर भरोसा है, उन्हें दोकलम विवाद में चीन के तर्क पर अधिक विश्वास है। संबित ने कहा कि राहुल चीन के प्यार में ही ट्वीट करते रहते हैं।अभी इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल पर चुटकी ली थी। आरोप-प्रत्यारोप का ये क्रम तब शुरू हुआ जब गुरुवार को राहुल ने मोदी सरकार को नोटबंदी और राफेल सौदे पर घेरा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था ही बिगाड़ दी है। नोटबंदी मोदी सरकार की साजिश है और इससे गरीबों का पैसा अमीरों को दिया गया है।वहीं राफेल सौदे पर राहुल ने आज फिर एक ट्वीट किया। उन्होंने राफेल मामले को लेकर आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि यह 'विश्वव्यापी भ्रष्टाचार' है और 'आने वाले कुछ हफ्तों में राफेल कुछ बड़े बम गिराने वाला है।' राहुल ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, 'यह विश्वव्यापी भ्रष्टाचार है। यह राफेल विमान वास्तव में दूर तक और तेज तक उड़ता है! यह आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ बड़े बंकर भेदी बम भी गिराने वाला है।' उन्होंने कहा, 'मोदी जी कृपया अनिल अंबानी को बताएं कि फ्रांस में एक बड़ी समस्या है।'

Globalised corruption. This #Rafale aircraft really does fly far and fast! It's also going to drop some big bunker buster bombs in the next couple of weeks.



Modi Ji please tell Anil, there is a big problem in France. https://t.co/tvL7HMBPFN

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 31, 2018