आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने साक सेलजानाथ, दो कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई का गठन किया। जिसमें आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में साक सेलजानाथ की नियुक्त गया। वहीं, एन तुलीसी रेड्डी और शेख मस्तान वली को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

