दायित्व: बेटे को 'चौधराने' की जिम्मेदारी दे गए अजित सिंह, जयंत के कंधों पर दादा की विरासत का भी भार

{"_id":"609629b0fc4e4a06ba2d917b","slug":"rld-chief-chaudhary-ajit-singh-who-has-given-his-son-jayant-singh-the-responsibility-of-chaudhary-s-legacy-chaudhary-charan-singh-sp","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u093e\u092f\u093f\u0924\u094d\u0935: \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0915\u094b '\u091a\u094c\u0927\u0930\u093e\u0928\u0947' \u0915\u0940 \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930\u0940 \u0926\u0947 \u0917\u090f \u0905\u091c\u093f\u0924 \u0938\u093f\u0902\u0939, \u091c\u092f\u0902\u0924 \u0915\u0947 \u0915\u0902\u0927\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0926\u093e\u0926\u093e \u0915\u0940 \u0935\u093f\u0930\u093e\u0938\u0924 \u0915\u093e \u092d\u0940 \u092d\u093e\u0930","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

शशिधर पाठक, डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Sat, 08 May 2021 11:38 AM IST