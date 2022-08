Prophet Comment Row: पत्रकार नाविका कुमार को 'सुप्रीम' राहत, नुपुर शर्मा मामले में गिरफ्तारी पर रोक

पैगंबर विवाद से जुड़े नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पत्रकार नाविका कुमार को भी राहत दे दी। विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। मामले में पूर्व भाजपा नेता नुपुर को भी इसी तरह की राहत पूर्व में दी जा चुकी है।

Supreme Court has issued notice and granted protection from all coercive steps in a Writ Petition filed by Navika Kumar, Times Now. pic.twitter.com/GE3Q10d193