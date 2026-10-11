दिपके, सौरव दास और रांका की सशर्त रिहाई: दो बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिरासत से रिहाई तक क्या-क्या हुआ?

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के तीन नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार को रिहा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को तीनों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें एहतियातन हिरासत में रखकर दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की तैयारी की गई। सीजेपी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तीनों की रिहाई की जानकारी दी। इस बीच, पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की खबरों को भी गलत बताया है, जबकि सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने रविवार को एक बार फिर जंतर-मंतर की ओर मार्च करने का एलान किया है।

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