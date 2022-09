Supreme Court: कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र के पास जाएं

कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता संस्था 'वी द सिटीजन्स' ने जम्मू कश्मीर में 1990 से 2003 के बीच हुए हिंदू और सिखों के नरसंहार की एसआईटी जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग की थी।

Supreme Court begins hearing an NGO's plea seeking rehabilitation of Kashmiri Hindus, Sikhs. SC directs the petitioner to withdraw the petition and asks the petitioner to make a representation before the Centre. pic.twitter.com/1q0OxM1td2