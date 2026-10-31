राष्ट्रीय एकता दिवस: लौह पुरुष की जयंती पर योगदान याद कर रहा कृतज्ञ भारत, गुजरात में होगा विशेष समारोह

आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर आज शाम एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से पहले कृतज्ञ देश के नागरिक सरदार को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तेलंगाना सरकार की तरफ से भी संदेश जारी किया गया। इसके अलावा उद्योग जगत की प्रमुख कंपनियों के आधिकारिक एक्स हैंडल पर सरदार को याद कर राष्ट्रीय एकता दिवस के संदेश जारी किए जा रहे हैं। इस खबर में जानिए किस ने अपने भाव किन शब्दों में व्यक्त किए?

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