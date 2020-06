गलवां घाटी में शहीद जवानों के परिवारों को राहुल गांधी ने लिखा खत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन 20 भारतीय सैनिकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए पत्र लिखा है जिन्होंने गलवां घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में अपनी जान गंवा दी। इन्हीं में से एक है शहीद हवलदार थिरु के. पलानी का परिवार जिसे कांग्रेस नेता की तरफ से शोक संदेश भेजा गया है।

Congress leader Rahul Gandhi has written letters expressing his condolences to the families of the 20 Indian Army personnel, who lost their lives in #GalwanValleyClash with China. (Copy of one such letter to Havildar Thiru K Palani's family in the picture) pic.twitter.com/jrZtokIYqj