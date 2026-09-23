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'टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे': राहुल का आरोप- बीजेपी,आरएसएस और चुनाव आयोग देशद्रोह कर रहे, न्याय जरूर होगा

Wed, 23 Sep 2026 12:48 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलांग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलांग Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 23 Sep 2026 12:48 PM IST
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Rahul Gandhi Says BJP RSS and Election Commission Are Committing Treason, Claims Justice Will Be Done
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों को साफ कह रहा हूं। आप जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ये देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, जब टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे बचने वाले नहीं हो।
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इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट पर लिखा कि वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है। ये हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले भाजपा आरएसएस और चुनाव आयोग ने देशद्रोह का काम किया है। इंसाफ जरूर होगा।
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