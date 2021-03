राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, लोगों से टीका लगवाने की अपील की

देश में एक मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और इसी क्रम में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी रिसर्च और रिफरल अस्पताल में कोरोना की पहली खुराक लगवाई। इस दौरान उनकी बेटी उनके साथ अस्पताल मे मौजूद थीं।

President thanked all doctors, nurses, health workers and administrators who are successfully implementing the largest vaccination drive in history and urged all eligible citizens to get vaccinated. pic.twitter.com/jkZGkcRTJp