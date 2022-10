गुजरात में महामहिम: राष्ट्रपति मुर्मू पहुंचीं साबरमति आश्रम, बापू को दी श्रद्धांजलि, चरखा भी चलाया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंची हैं। अहमदाबाद में उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर चरखा चलाया। उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं।

#WATCH | President Droupadi Murmu spins the Charkha at Sabarmati Gandhi Ashram in Ahmedabad pic.twitter.com/ZJIuWCWlGv