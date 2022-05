{"_id":"627710ae24b39f6451573a31","slug":"popular-malayali-vlogger-rifa-mehnu-body-exhumed-for-postmortem","type":"story","status":"publish","title_hn":"केरल: कब्र से निकाला गया मलयाली व्लॉगर रीफा महनू का शव, माता-पिता ने जताई थी हत्या की आशंका","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोझिकोड Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 08 May 2022 06:09 AM IST