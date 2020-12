बंगाल में सियासी तनातनी: कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर भाजपा सांसद का घर नहीं खंगाल पाई पुलिस

पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता सरकार के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार शाम को भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर पुलिस उस मामले का सर्च वारंट लेकर पहुंची, जो मामला अदालत से बंद हो गया था। लेकिन कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने के चलते पुलिस सांसद का घर नहीं खंगाल पाई और उल्टे पांव बैरंग लौट आई।

Police arrived at my residence with a search warrant in a case that was settled by Court. The warrant was issued by misguiding the magistrate. The search wasn't allowed as they didn't have #COVID19 negative certificates & the case has been settled: BJP MP Arjun Singh. #WestBengal pic.twitter.com/cKi6TU6jgc