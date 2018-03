पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 126 अरब रुपये का महाघोटाला कर देश छोड़कर भागे नीरव मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए (PMLA ) कोर्ट ने पीएनबी फ्रॉड मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया है।

Special PMLA court in Mumbai issues non bailable warrant against #NiravModi and #MehulChoksi in connection with #PNBFraudCase.