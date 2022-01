{"_id":"61ee02c475b30a46397f520f","slug":"pm-narendra-modi-to-interact-with-pradhan-mantri-rashtriya-bal-puraskar-awardees-today-via-video-conferencing","type":"story","status":"publish","title_hn":"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे बातचीत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Mon, 24 Jan 2022 07:07 AM IST

सार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक (संबंधित वर्ष के 31 अगस्त को) के बच्चों को एक मान्यता के तौर पर दी जाती है जिन्होंने नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी जैसे 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक (संबंधित वर्ष के 31 अगस्त को) के बच्चों को एक मान्यता के तौर पर दी जाती है जिन्होंने नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी जैसे 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण-पत्र दिया जाता है।



ये बाल पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री हर साल इन पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करते हैं। पीएमआरबीपी के विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि, देश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष नई दिल्ली में पुरस्कार समारोह आयोजित करना संभव नहीं हो सका है।



24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमआरबीपी-2022 के विजेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। इसमें बच्चे अपने माता-पिता और संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।



समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएमआरबीपी 2022 के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। पीएमआरबीपी-2021 के विजेताओं को भी इसी समारोह में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें पिछले साल कोविड स्थिति के कारण प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सका था। पीएमआरबीपी के पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

