JITO Connect 2022: पीएम मोदी आज जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन' के 'जीतो कनेक्ट 2022' (JITO Connect 2022) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी।

At 10:30 AM tomorrow, 6th May, will address the inaugural ceremony of JITO Connect. This platform, organised by the Jain International Trade Organisation (JITO), will bring together young businesspersons who are doing work in different fields.