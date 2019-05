पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में BIMSTEC नेताओं को बुलावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में BIMSTEC के कई नेता शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी 30 मई को शाम 7 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि BIMSTEC सात एशियाई देशों का एक समूह है। पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को न्योता दिया गया था।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। मंत्रिपरिषद के कई सदस्य भी पीएम मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण की जानकारी दी थी।

इस समारोह में शामिल होने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव और मॉरीशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया है। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि थे।



MEA: The President of the Kyrgyz Republic, who is the current Chair of the Shanghai Cooperation Organization, and the Prime Minister of Mauritius, who was the Chief Guest at this year's Pravasi Bhartiya Divas, have also been invited. https://t.co/N4CIRCA0q1