प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर की बात: व्यापार, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा; किन मुद्दों पर बनी सहमति?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत की जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर उपयोगी बातचीत हुई। इस दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की समीक्षा की गई। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

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पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे क्षेत्रों में पहले से चल रहे सहयोग पर चर्चा हुई। बातचीत का एक प्रमुख हिस्सा दोनों देशों के व्यापक वैश्विक रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने से जुड़ा रहा। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना जरूरी है, ताकि दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके।भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग लगातार महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत ऐसे समय में हुई, जब दोनों देश व्यापार और रणनीतिक सहयोग को लेकर संपर्क में हैं। बातचीत में रक्षा, ऊर्जा और उभरती तकनीकों को भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर देखा गया। दोनों नेताओं की बातचीत से यह सामने आया कि भारत-अमेरिका संबंधों में कई अलग-अलग क्षेत्रों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। दोनों पक्षों ने करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है।