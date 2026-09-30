फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   PM Modi Speaks to Trump on Phone Trade Defence Energy Discussed What Issues Did They Agree On

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर की बात: व्यापार, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा; किन मुद्दों पर बनी सहमति?

Wed, 30 Sep 2026 07:36 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 30 Sep 2026 07:36 PM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस बातचीत में भारत-अमेरिका संबंधों के कौन-कौन से अहम पहलू सामने आए? दोनों देशों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को लेकर क्या रुख रखा? जानिए पूरी खबर...

विज्ञापन
PM Modi Speaks to Trump on Phone Trade Defence Energy Discussed What Issues Did They Agree On
नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप। - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत की जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर उपयोगी बातचीत हुई। इस दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की समीक्षा की गई। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

विज्ञापन


पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे क्षेत्रों में पहले से चल रहे सहयोग पर चर्चा हुई। बातचीत का एक प्रमुख हिस्सा दोनों देशों के व्यापक वैश्विक रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने से जुड़ा रहा। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना जरूरी है, ताकि दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके।
विज्ञापन


व्यापार और रणनीतिक सहयोग के बीच बातचीत क्यों अहम?
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग लगातार महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत ऐसे समय में हुई, जब दोनों देश व्यापार और रणनीतिक सहयोग को लेकर संपर्क में हैं। बातचीत में रक्षा, ऊर्जा और उभरती तकनीकों को भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर देखा गया। दोनों नेताओं की बातचीत से यह सामने आया कि भारत-अमेरिका संबंधों में कई अलग-अलग क्षेत्रों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। दोनों पक्षों ने करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed