PM Modi In G7: जी-7 में मोदी की मौजूदगी से मिले कई संदेश, आज सुबह यूएई के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री  

जर्मनी हो रहे जी-7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति ने विश्व मंच पर भारत के महत्व को एक बार फिर साबित किया है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी की मौजूदगी दिखाया कि भारत की उपस्थिति को सभी महत्व देते हैं और भारत को सभी समाधान प्रदाता के रूप में देखते हैं। आपने हमारे पीएम के साथ नेताओं की शारीरिक भाषा और सौहार्द देखा होगा। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी सुबह (आज- 28 जून सुबह) यूएई के लिए प्रस्थान करेंगे।

उन्होंने कहा कि जी-7 में पहले सत्र में पीएम मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर बात की, जबकि दूसरे सत्र में पीएम ने खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता के मुद्दों को संबोधित किया, जिसमें भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ अपनी चर्चा में उन्हें और साथ ही अन्य नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया कि हम सभी के सामने प्रमुख वैश्विक चुनौतियों में से एक आतंकवाद है।

