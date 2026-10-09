‘मोदी हमारे परिवार का हिस्सा’: सीजेपी के खिलाफ उतरी लाल हिट जनता पार्टी, बोली- संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं

दिल्ली में शनिवार को कॉकरोज जनता पार्टी (सीजेपी) के बड़े प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को राजधानी में एक नए संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। ‘हिट जनता पार्टी’ के बैनर तले जनपथ पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाओं का विरोध किया। इस संगठन का नाम भी अपने आप में चर्चा का विषय है। माना जा रहा है कि इसका नाम कीड़े-मकोड़े मारने वाले एक लोकप्रिय ब्रांड से प्रेरित है और इसे सीजेपी के जवाब में व्यंग्यात्मक अंदाज में सामने लाया गया है।

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