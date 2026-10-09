सीजेपी प्रदर्शन: नई दिल्ली-निजामुद्दीन आने वाली 66 ट्रेनें रद्द, आनंद विहार समेत बाकी स्टेशनों का क्या हाल?
सीजेपी के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कुल 66 ट्रेनें रद्द की हैं। किन ट्रेनों में बदलाव हुआ है? यात्रियों को सफर से पहले क्या जांचना चाहिए? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
विस्तार
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। 10 अक्तूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इसका असर लंबी दूरी की कई ट्रेनों पर पड़ रहा है। इनमें राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। ऐसे में शनिवार और रविवार को दिल्ली पहुंचने या यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अपनी ट्रेन की स्थिति जानना जरूरी है।
रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कुल 66 ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी है-
|
क्र.
|
ट्रेन नंबर
|
ट्रेन का नाम
|
कहां से
|
कहां तक
|
यात्रा की तारीख
|
स्थिति
|
1
|
20801
|
मगध एक्सप्रेस
|
इस्लामपुर
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
2
|
12309
|
राजेंद्र नगर टर्मिनल- नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस
|
राजेंद्र नगर टर्मिनल
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
3
|
12393
|
संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
|
राजेंद्र नगर टर्मिनल
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
4
|
22361
|
राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली अमृत भारत
|
राजेंद्र नगर टर्मिनल
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
5
|
12033
|
शताब्दी एक्सप्रेस
|
कानपुर सेंट्रल
|
नई दिल्ली
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
6
|
12417
|
प्रयागराज एक्सप्रेस
|
प्रयागराज जंक्शन
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
7
|
12275
|
हमसफर एक्सप्रेस
|
प्रयागराज जंक्शन
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
8
|
12451
|
श्रमशक्ति एक्सप्रेस
|
कानपुर सेंट्रल
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
9
|
12447
|
यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
|
मानिकपुर जंक्शन
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
10
|
14211
|
इंटरसिटी
|
आगरा कैंट
|
नई दिल्ली
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
11
|
12559
|
—
|
बनारस
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
12
|
12581
|
—
|
बनारस
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
13
|
15303
|
—
|
कासगंज
|
नई दिल्ली
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
14
|
82501
|
—
|
लखनऊ जंक्शन
|
नई दिल्ली
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
15
|
22181
|
—
|
जबलपुर
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
16
|
12189
|
—
|
जबलपुर
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
17
|
12121
|
—
|
जबलपुर
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
18
|
22181
|
—
|
जबलपुर
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
19
|
12189
|
—
|
जबलपुर
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
20
|
12121
|
—
|
जबलपुर
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
21
|
15308
|
—
|
सिरसा
|
तिलक ब्रिज
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
22
|
12964
|
—
|
उदयपुर सिटी
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
23
|
12963
|
—
|
हजरत निजामुद्दीन
|
उदयपुर सिटी
|
10 अक्तूबर 2026
|
रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द
|
24
|
14727
|
—
|
श्रीगंगानगर
|
तिलक ब्रिज
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
25
|
14738
|
—
|
तिलक ब्रिज
|
भिवानी जंक्शन
|
10 अक्तूबर 2026
|
रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द
|
26
|
14737
|
—
|
भिवानी जंक्शन
|
तिलक ब्रिज
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
27
|
14728
|
—
|
तिलक ब्रिज
|
श्रीगंगानगर
|
10 अक्तूबर 2026
|
रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द
|
28
|
12056
|
—
|
देहरादून
|
नई दिल्ली
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
29
|
20155
|
—
|
डॉ. अंबेडकर नगर
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
30
|
09309
|
—
|
इंदौर जंक्शन
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
31
|
12415
|
—
|
इंदौर जंक्शन
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
32
|
12247
|
—
|
बांद्रा टर्मिनस
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
33
|
12957
|
—
|
साबरमती बीजी
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
34
|
12229
|
—
|
लखनऊ चारबाग
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
35
|
12429
|
—
|
लखनऊ चारबाग
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
36
|
74004
|
—
|
रेवाड़ी जंक्शन
|
दिल्ली जंक्शन
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
37
|
54414
|
—
|
रेवाड़ी जंक्शन
|
दिल्ली जंक्शन
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
38
|
54421
|
—
|
दिल्ली जंक्शन
|
रेवाड़ी जंक्शन
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
39
|
54310
|
—
|
हिसार
|
दिल्ली जंक्शन
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
40
|
54424
|
—
|
हिसार
|
नई दिल्ली
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
41
|
54423
|
—
|
नई दिल्ली
|
हिसार
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
42
|
64073
|
—
|
धौलपुर
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
43
|
64168
|
—
|
अलीगढ़ जंक्शन
|
गाजियाबाद
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
44
|
74024
|
—
|
सहारनपुर जंक्शन
|
दिल्ली जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
45
|
74002
|
—
|
रेवाड़ी जंक्शन
|
दिल्ली जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
46
|
54086
|
—
|
सत्रोड
|
दिल्ली जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
47
|
54420
|
—
|
रेवाड़ी जंक्शन
|
दिल्ली जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
48
|
64167
|
—
|
गाजियाबाद
|
टूंडला जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
49
|
74023
|
—
|
दिल्ली जंक्शन
|
शामली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
50
|
64932
|
—
|
जींद
|
दिल्ली जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
51
|
64931
|
—
|
दिल्ली जंक्शन
|
जींद
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
52
|
54034
|
—
|
जींद
|
दिल्ली जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
53
|
54057
|
—
|
दिल्ली जंक्शन
|
शामली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
54
|
54024
|
—
|
जींद
|
दिल्ली जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
55
|
74001
|
—
|
दिल्ली जंक्शन
|
रेवाड़ी जंक्शन
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
56
|
54076
|
—
|
दिल्ली जंक्शन
|
बरेली
|
9 अक्टूबर 2026
|
रद्द
|
57
|
64534
|
—
|
पानीपत जंक्शन
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
58
|
12156
|
—
|
हजरत निजामुद्दीन
|
रानी कमलापति
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
59
|
09310
|
—
|
हजरत निजामुद्दीन
|
इंदौर जंक्शन
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
60
|
12416
|
—
|
नई दिल्ली
|
इंदौर जंक्शन
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
61
|
12248
|
—
|
हजरत निजामुद्दीन
|
बांद्रा टर्मिनस
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
62
|
12958
|
—
|
नई दिल्ली
|
साबरमती बीजी
|
10 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
63
|
12446
|
—
|
श्री माता वैष्णो देवी कटरा
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
64
|
04082
|
—
|
श्री माता वैष्णो देवी कटरा
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
65
|
12426
|
—
|
जम्मू तवी
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
66
|
22462
|
—
|
श्री माता वैष्णो देवी कटरा
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
रद्द
|
67
|
12951
|
—
|
मुंबई सेंट्रल
|
नई दिल्ली
|
9 अक्तूबर 2026
|
5 घंटे रीशेड्यूल
|
68
|
12953
|
—
|
मुंबई सेंट्रल
|
हजरत निजामुद्दीन
|
9 अक्तूबर 2026
|
5 घंटे रीशेड्यूल