सीजेपी प्रदर्शन: नई दिल्ली-निजामुद्दीन आने वाली 66 ट्रेनें रद्द, आनंद विहार समेत बाकी स्टेशनों का क्या हाल?

क्र. ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम कहां से कहां तक यात्रा की तारीख स्थिति

1 20801 मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

2 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल- नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

3 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

4 22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली अमृत भारत राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

5 12033 शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द

6 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

7 12275 हमसफर एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

8 12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

9 12447 यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मानिकपुर जंक्शन हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

10 14211 इंटरसिटी आगरा कैंट नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द

11 12559 — बनारस नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

12 12581 — बनारस नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

13 15303 — कासगंज नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द

14 82501 — लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द

15 22181 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

16 12189 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

17 12121 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

18 22181 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

19 12189 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

20 12121 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

21 15308 — सिरसा तिलक ब्रिज 10 अक्तूबर 2026 रद्द

22 12964 — उदयपुर सिटी हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

23 12963 — हजरत निजामुद्दीन उदयपुर सिटी 10 अक्तूबर 2026 रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द

24 14727 — श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज 9 अक्तूबर 2026 रद्द

25 14738 — तिलक ब्रिज भिवानी जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द

26 14737 — भिवानी जंक्शन तिलक ब्रिज 10 अक्तूबर 2026 रद्द

27 14728 — तिलक ब्रिज श्रीगंगानगर 10 अक्तूबर 2026 रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द

28 12056 — देहरादून नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द

29 20155 — डॉ. अंबेडकर नगर नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

30 09309 — इंदौर जंक्शन हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

31 12415 — इंदौर जंक्शन नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

32 12247 — बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

33 12957 — साबरमती बीजी नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

34 12229 — लखनऊ चारबाग नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

35 12429 — लखनऊ चारबाग नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

36 74004 — रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द

37 54414 — रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द

38 54421 — दिल्ली जंक्शन रेवाड़ी जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द

39 54310 — हिसार दिल्ली जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द

40 54424 — हिसार नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द

41 54423 — नई दिल्ली हिसार 10 अक्तूबर 2026 रद्द

42 64073 — धौलपुर नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

43 64168 — अलीगढ़ जंक्शन गाजियाबाद 9 अक्तूबर 2026 रद्द

44 74024 — सहारनपुर जंक्शन दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

45 74002 — रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

46 54086 — सत्रोड दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

47 54420 — रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

48 64167 — गाजियाबाद टूंडला जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

49 74023 — दिल्ली जंक्शन शामली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

50 64932 — जींद दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

51 64931 — दिल्ली जंक्शन जींद 9 अक्तूबर 2026 रद्द

52 54034 — जींद दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

53 54057 — दिल्ली जंक्शन शामली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

54 54024 — जींद दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

55 74001 — दिल्ली जंक्शन रेवाड़ी जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द

56 54076 — दिल्ली जंक्शन बरेली 9 अक्टूबर 2026 रद्द

57 64534 — पानीपत जंक्शन नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

58 12156 — हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति 10 अक्तूबर 2026 रद्द

59 09310 — हजरत निजामुद्दीन इंदौर जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द

60 12416 — नई दिल्ली इंदौर जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द

61 12248 — हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस 10 अक्तूबर 2026 रद्द

62 12958 — नई दिल्ली साबरमती बीजी 10 अक्तूबर 2026 रद्द

63 12446 — श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

64 04082 — श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

65 12426 — जम्मू तवी नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

66 22462 — श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द

67 12951 — मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 5 घंटे रीशेड्यूल