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Hindi News ›   India News ›   38 Trains to New Delhi and Hazrat Nizamuddin Cancelled 2 rescheduled What About Anand Vihar and Other Stations

सीजेपी प्रदर्शन: नई दिल्ली-निजामुद्दीन आने वाली 66 ट्रेनें रद्द, आनंद विहार समेत बाकी स्टेशनों का क्या हाल?

Fri, 09 Oct 2026 05:05 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 09 Oct 2026 05:05 PM IST
सार

सीजेपी के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कुल 66 ट्रेनें रद्द की हैं। किन ट्रेनों में बदलाव हुआ है? यात्रियों को सफर से पहले क्या जांचना चाहिए? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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38 Trains to New Delhi and Hazrat Nizamuddin Cancelled 2 rescheduled What About Anand Vihar and Other Stations
ट्रेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। 10 अक्तूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इसका असर लंबी दूरी की कई ट्रेनों पर पड़ रहा है। इनमें राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। ऐसे में शनिवार और रविवार को दिल्ली पहुंचने या यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अपनी ट्रेन की स्थिति जानना जरूरी है।

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रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कुल 66 ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी है-

क्र.

ट्रेन नंबर

ट्रेन का नाम

कहां से

कहां तक

यात्रा की तारीख

स्थिति

1

20801

मगध एक्सप्रेस

इस्लामपुर

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

2

12309

राजेंद्र नगर टर्मिनल- नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस

राजेंद्र नगर टर्मिनल

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

3

12393

संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस

राजेंद्र नगर टर्मिनल

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

4

22361

राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली अमृत भारत

राजेंद्र नगर टर्मिनल

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

5

12033

शताब्दी एक्सप्रेस

कानपुर सेंट्रल

नई दिल्ली

10 अक्तूबर 2026

रद्द

6

12417

प्रयागराज एक्सप्रेस

प्रयागराज जंक्शन

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

7

12275

हमसफर एक्सप्रेस

प्रयागराज जंक्शन

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

8

12451

श्रमशक्ति एक्सप्रेस

कानपुर सेंट्रल

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

9

12447

यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

मानिकपुर जंक्शन

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

10

14211

इंटरसिटी

आगरा कैंट

नई दिल्ली

10 अक्तूबर 2026

रद्द

11

12559

बनारस

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

12

12581

बनारस

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

13

15303

कासगंज

नई दिल्ली

10 अक्तूबर 2026

रद्द

14

82501

लखनऊ जंक्शन

नई दिल्ली

10 अक्तूबर 2026

रद्द

15

22181

जबलपुर

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

16

12189

जबलपुर

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

17

12121

जबलपुर

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

18

22181

जबलपुर

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

19

12189

जबलपुर

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

20

12121

जबलपुर

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

21

15308

सिरसा

तिलक ब्रिज

10 अक्तूबर 2026

रद्द

22

12964

उदयपुर सिटी

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

23

12963

हजरत निजामुद्दीन

उदयपुर सिटी

10 अक्तूबर  2026

रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द

24

14727

श्रीगंगानगर

तिलक ब्रिज

9 अक्तूबर 2026

रद्द

25

14738

तिलक ब्रिज

भिवानी जंक्शन

10 अक्तूबर 2026

रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द

26

14737

भिवानी जंक्शन

तिलक ब्रिज

10 अक्तूबर 2026

रद्द

27

14728

तिलक ब्रिज

श्रीगंगानगर

10 अक्तूबर 2026

रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द

28

12056

देहरादून

नई दिल्ली

10 अक्तूबर 2026

रद्द

29

20155

डॉ. अंबेडकर नगर

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

30

09309

इंदौर जंक्शन

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

31

12415

इंदौर जंक्शन

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

32

12247

बांद्रा टर्मिनस

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

33

12957

साबरमती बीजी

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

34

12229

लखनऊ चारबाग

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

35

12429

लखनऊ चारबाग

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

36

74004

रेवाड़ी जंक्शन

दिल्ली जंक्शन

10 अक्तूबर 2026

रद्द

37

54414

रेवाड़ी जंक्शन

दिल्ली जंक्शन

10 अक्तूबर 2026

रद्द

38

54421

दिल्ली जंक्शन

रेवाड़ी जंक्शन

10 अक्तूबर 2026

रद्द

39

54310

हिसार

दिल्ली जंक्शन

10 अक्तूबर 2026

रद्द

40

54424

हिसार

नई दिल्ली

10 अक्तूबर 2026

रद्द

41

54423

नई दिल्ली

हिसार

10 अक्तूबर 2026

रद्द

42

64073

धौलपुर

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

43

64168

अलीगढ़ जंक्शन

गाजियाबाद

9 अक्तूबर 2026

रद्द

44

74024

सहारनपुर जंक्शन

दिल्ली जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

45

74002

रेवाड़ी जंक्शन

दिल्ली जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

46

54086

सत्रोड

दिल्ली जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

47

54420

रेवाड़ी जंक्शन

दिल्ली जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

48

64167

गाजियाबाद

टूंडला जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

49

74023

दिल्ली जंक्शन

शामली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

50

64932

जींद

दिल्ली जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

51

64931

दिल्ली जंक्शन

जींद

9 अक्तूबर 2026

रद्द

52

54034

जींद

दिल्ली जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

53

54057

दिल्ली जंक्शन

शामली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

54

54024

जींद

दिल्ली जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

55

74001

दिल्ली जंक्शन

रेवाड़ी जंक्शन

9 अक्तूबर 2026

रद्द

56

54076

दिल्ली जंक्शन

बरेली

9 अक्टूबर 2026

रद्द

57

64534

पानीपत जंक्शन

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

58

12156

हजरत निजामुद्दीन

रानी कमलापति

10 अक्तूबर 2026

रद्द

59

09310

हजरत निजामुद्दीन

इंदौर जंक्शन

10 अक्तूबर 2026

रद्द

60

12416

नई दिल्ली

इंदौर जंक्शन

10 अक्तूबर 2026

रद्द

61

12248

हजरत निजामुद्दीन

बांद्रा टर्मिनस

10 अक्तूबर 2026

रद्द

62

12958

नई दिल्ली

साबरमती बीजी

10 अक्तूबर 2026

रद्द

63

12446

श्री माता वैष्णो देवी कटरा

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

64

04082

श्री माता वैष्णो देवी कटरा

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

65

12426

जम्मू तवी

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

66

22462

श्री माता वैष्णो देवी कटरा

नई दिल्ली

9 अक्तूबर 2026

रद्द

67

12951

मुंबई सेंट्रल

नई दिल्ली

9 अक्तूबर  2026

5 घंटे रीशेड्यूल

68

12953

मुंबई सेंट्रल

हजरत निजामुद्दीन

9 अक्तूबर 2026

5 घंटे रीशेड्यूल
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