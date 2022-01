Murli Manohar Joshi Birthday: मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे पीएम मोदी, जन्मदिन की दी बधाई

पंजाब से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की।

पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, "डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी से मिले और उन्हें जन्मदिन के विशेष अवसर पर बधाई दी। मुझे कई वर्षों तक जोशी जी के साथ काम करने का सम्मान मिला है। मेरे सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनसे बहुत कुछ सीखा है।"

Met Dr. Murli Manohar Joshi Ji and greeted him on the special occasion of his birthday. I have had the honour of working with Joshi Ji for many years. Several Karyakartas, including myself, have learnt so much from him. @drmmjoshibjp pic.twitter.com/OvOZc3laXN