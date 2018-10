{"_id":"5bd664b4bdec2269625f5e2d","slug":"pm-modi-live-from-tokyo-says-india-is-going-through-a-massive-transformative-phase-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091f\u094b\u0915\u094d\u092f\u094b \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u0917\u093f\u0928\u093e\u0908 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0909\u092a\u0932\u092c\u094d\u0927\u093f\u092f\u093e\u0902, \u092c\u094b\u0932\u0947- \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुः-



पीएम ने कहा हम हर साल सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं लेकिन इस बार हम पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेंगे। गुजरात में, उनके जन्म स्थान पर सरदार साहब की मूर्ति निर्माण की जा रही है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। सरदार साहब की प्रतिभा जितनी ऊंची थी, प्रतिमा भी उतनी ही ऊंची होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधन दे रहे थे। यहां पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में भारत को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता बढ़ी है। साथ ही बोले कि दुनिया को भारत के चश्मे से देखने की जरूरत है।पीएम ने कहा हम हर साल सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं लेकिन इस बार हम पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेंगे। गुजरात में, उनके जन्म स्थान पर सरदार साहब की मूर्ति निर्माण की जा रही है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। सरदार साहब की प्रतिभा जितनी ऊंची थी, प्रतिमा भी उतनी ही ऊंची होगी।

We celebrate Sardar Patel's birth anniversary every yr but this time we'll grab attention of entire world. In Gujarat, his birth place, Sardar sahab's statue-the tallest in the world-is being built. Sardar sahab ki pratibha jitni oonchi thi, pratima bhi utni hi oonchi banegi: PM pic.twitter.com/IUMGFftcv9







पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ अंतरिक्ष में 100 से अधिक उपग्रहों को लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया। हमने चंद्रयान और मंगलयान को बहुत कम खर्च पर अंतरिक्ष में भेजा। भारत '22' तक गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। यह सभी तरीकों से स्वदेशी होगा और इसमें यात्रा करने वाला एक भारतीय भी होगा।



पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस समय बदलाव के बड़े दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा मानवता के लिए किए गए कार्यों की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में हुए यही काम और नीतियां ही वजह हैं कि देश का मान पूरे विश्व में बढ़ा है।

India is going through a massive transformative phase today. The world is appreciating India for its efforts towards services towards humanity. The policies being made in India, the work being done towards public welfare, for these the nation is being felicitated today: PM Modi pic.twitter.com/DJx1umWYYN







आज भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति कर रहा है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी गांवों तक पहुंच रही है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन सक्रिय हैं। 1 जीबी का दाम पानी के बोतल से भी सस्ता है।

Today India is making tremendous progress in field of digital infrastructure. Broadband connectivity is reaching villages, over 100 Cr mobile phones are active in India,1 GB is cheaper than a small bottle of cold drink. This data is becoming the tool for service delivery: PM Modi pic.twitter.com/ilcbbgcZh1





-पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया वैश्विक ब्रांड के रूप में उभर रहा है। हम न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बन रहा है। हम तेजी से मोबाइल फोन में नंबर 1 बनने की ओर बढ़ रहे हैं।

Make in India emerged as global brand today.We're manufacturing quality products not only for India but for world.India is becoming a global hub, especially in field of electronics&automobile manufacturing.We're rapidly moving towards being no.1 in mobile phones manufacturing: PM pic.twitter.com/sGXXC6ocGU



-जिस तरह दिवाली का दिया उजाला फैलाता है, उसी तरह आप भी जापान और दुनिया के हर कोने में अपना और देश का नाम रोशन करें। यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं।