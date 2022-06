Passport Seva Divas: अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाएगी केंद्र सरकार, विदेश मंत्री बोले- जल्द शुरु करेंगे ई-पासपोर्ट

On Passport Day, reaffirm our commitment to keep working to enhance citizen experience and public delivery.



पासपोर्ट दिवस पर नागरिक अनुभव और बेहतर सेवाओं का अनुभव प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। pic.twitter.com/iOGMRV70IR