करतारपुर: भारत ने पूर्व पीएम के लिए मांगी जेड प्लस सुरक्षा, पाकिस्तान ने किया खुली गाड़ी का इंतजाम

{"_id":"5dc390ec8ebc3e5b116f7dbe","slug":"pakistan-will-take-ex-pm-manmohan-singh-in-open-car-to-gurdwara-india-seeks-z-plus-security","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0930\u0924\u093e\u0930\u092a\u0941\u0930: \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0928\u0947 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u092a\u0940\u090f\u092e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u093e\u0902\u0917\u0940 \u091c\u0947\u0921 \u092a\u094d\u0932\u0938 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e, \u092a\u093e\u0915\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0916\u0941\u0932\u0940 \u0917\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0915\u093e \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u092e","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

इधर, भारत की ओर से वीआईपी जत्थे के लिए आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद पाकिस्तान से कड़े सुरक्षा इंतजामों की मांग की गई है। साथ ही खुफिया इनपुट की जानकारी साझा की गई है। भारत ने करतापुर जाने वाले 550 लोगों के पहले जत्थे में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के लिए पाकिस्तान से जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मांगी है। जबकि पाकिस्तान ने इसके लिए बैटरी चालित खुली कार का इंतजाम किया है। ऐसे में पूर्व पीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि खुफिया एजेंसियां पहले ही करतापुर में आतंकी हमले के इनपुट दे चुकी हैं।दरअसल, सिखों के पहले गुरु गुरुनानक देव की 550वीं जयंती पर नौ नवंबर को पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारे तक जाने के लिए बनाए गए गलियारे का उद्घाटन होना है। भारत से वहां जाने के लिए 550 लोगों का पहला जत्था भी तैयार है। इस जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक शामिल हैं। यह जत्था गुरुद्वारे तक करीब चार किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाने वाला है।इधर, भारत की ओर से वीआईपी जत्थे के लिए आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद पाकिस्तान से कड़े सुरक्षा इंतजामों की मांग की गई है। साथ ही खुफिया इनपुट की जानकारी साझा की गई है।

पाक ने पूर्व पीएम के लिए किया यह इंतजाम पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए बैटरी से चलने वाली और चारों तरफ से खुली कार का इंतजाम किया है। हालांकि यह पूर्व पीएम को भारत में मिली जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा इंतजामों के बराबर नहीं है। ऐसे में भारत ने पाक को अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने के लिए कहा है। साथ ही भारत जत्थे में शामिल लोगों के लिए सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त के लिए भी कहा है।



यही नहीं भारत ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अपनी एक टीम को पाकिस्तान में दाखिल होने देने की इजाजत भी मांगी है। हालांकि पाक ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही पाक ने पूरे कार्यकम्रों का ब्योरा भी नहीं दिया है।

..तो क्या अपने जोखिम पर करतारपुर जाएगा जत्था भारतीय जत्थे के करतारपुर जाने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि जताई गई आशंकाओं के बाद भी पाकिस्तान सहयोगात्मक रवैया नहीं दिखाता है तो क्या भारतीय जत्था अपने जोखिम पर करतारपुर जाएगा। क्योंकि जत्थे में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरसिमरत कौर बादल, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और 150 सांसद भी शामिल हैं।



सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान में सिख्स फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी समूहों और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के कारण भारत सरकार अपने पहले जत्थे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बता दें कि भारत के सौ दूतावासों ने गुरु नानक जयंती पर कई आयोजन कराए हैं। करीब 90 देशों के प्रतिनिधियों को भारत भी बुलाया गया है।

