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सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में 'इंडिया' गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ-साथ, गठबंधन से बाहर के विपक्षी दलों - जैसे डीएमकेे , आप और बीजेडी आदि के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक शनिवार सुबह 11:30 बजे खरगे के आवास (10, राजाजी मार्ग) पर होगी।संसद का एक सत्र 30 नवंबर से बुलाया गया है, जिसमें कुछ "जरूरी" कामकाज निपटाए जाएंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक फिर से पेश कर सकती है, जिसमें परिसीमन का मुद्दा भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही 30 नवंबर से और राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर से फिर शुरू होगी।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा जारी अलग-अलग निर्देशों के बाद दोनों सदनों को फिर से बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार, सरकारी कामकाज की जरूरतों को देखते हुए, ये बैठकें 3 दिसंबर को समाप्त हो सकती हैं।विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर सरकार के इस कदम का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि संसद का यह विशेष सत्र परिसीमन के लिए है, और इसका महिला आरक्षण से बहुत कम लेना-देना है। पार्टी ने इसे "घबराए हुए और दबाव में फंसे प्रधानमंत्री" का एक हताशा भरा कदम करार देते हुए कहा कि इसका पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया जाएगा।कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत के लोगों के लिए एक "बड़ा जाल" बिछाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पूरी घटना के पीछे यही साजिश है। उन्होंने कहा, 'भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह देश की जनता के लिए एक बड़ा जाल बिछाना चाहते हैं। पूरी घटना के पीछे यही साजिश है।'केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा, 'हम सभी से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डीएमके हमेशा भारत के संविधान के साथ खड़ी रही है। मेरा मानना है कि जो कोई भी भारत के संविधान से प्यार करता है, वह इस तरह के बांटने वाले एजेंडे का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए, हम बाकी सभी विपक्षी दलों से भी संपर्क करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया था।'राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना है 'अगर 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो भारत में लोकतंत्र का जो कुछ भी बचा है, वह भी खत्म हो जाएगा... आगे का रास्ता एक ऐसी तानाशाही शासन व्यवस्था की ओर ले जाएगा, जहां फैसले कार्यपालिका की मनमर्जी से लिए जाएंगे।'