{"_id":"5b95d8cb867a557fe732afff","slug":"opposition-calls-bharat-band-against-centre-over-fuel-price-and-rupee","type":"story","status":"publish","title_hn":"LIVE : \u0935\u093f\u092a\u0915\u094d\u0937 \u0915\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092c\u0902\u0926 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0939\u0902\u0917\u093e\u092e\u093e \u0914\u0930 \u0906\u0917\u091c\u0928\u0940, \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी महंगाई की आग से भड़की कांग्रेस ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने अपने साथ सभी विपक्षी दलों को साथ आने की अपील की है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से बंद के दौरान किसी भी हिंसा से दूर रहने की अपील की है। भारत बंद का मुख्य आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक आयोजित किया जाएगा।



कांग्रेस ने भारत बंद के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आने की बात कही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के भारत बंद में साथ देने का फैसला किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के प्रमुख दल तृणमूल कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया है, लेकिन वह इस दौरान महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। वामपंथी दलों ने कांग्रेस के बंद से अलग अपने भारत बंद के कार्यक्रम को बुलाया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके भारत बंद को 21 विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। राजनीतिक दलों के अलावा भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में साथ देने की बात कही है।



लाइव अपडेट्स :



09.32 AM: भारत बंद के चलते राजस्थान के जयपुर शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। बंद के दौरान अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।



09.29 AM : सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में कई बसों में तोड़फोड़ की है। यहां राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल के बाहर बसों पर पत्थरों और लाठी से हमला किया गया। साथ ही बिहार के कई शहरों में हिंसा की खबरें आ रही है।



09.05 AM: राहुल गांधी की अगुआई में कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजघाट से रामलीला मैदान के लिए मार्च शुरू किया।



08.56 AM: पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर लिया है।



08.50 AM: गुजरात के भारुच में प्रदर्शनकारी टायर जला रहे हैं और बसों को रोक रहे हैं। इससे सड़कों पर जाम लग गया है।



08.43 AM: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भारत बंद के चलते राजघाट पहुंच गए हैं। राजघाट से ही कांग्रेस का मार्च शुरू करेगी। बता दें राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटे हैं। राहुल ने यहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कैलाश मानसरोवर से लाया पवित्र जल भी चढ़ाया। उन्हीं की अगुआई में यहां से मार्च शुरू होगा।



08.37 AM : बिहार में बंद के दौरान हंगामा और आगजनी शुरू हो गया है। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने कमला फास्ट पैसेंजर को रोक दिया है, वहीं जहानाबाद में राजद कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर आगजनी की। खगड़िया में बंद समर्थकों ने एनएच-31 को जाम किया, बस स्टेशन पर भी राजद नेताओं का प्रदर्शन जारी है।



08.28 AM: महाराष्ट्र की पुणे सिटी के कमिश्नर डॉ. वेंकाटेशम का कहना है कि पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। अगर कोई अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



08.22 AM: केरल में भी विपक्ष के भारत बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। यहां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद रहेगा। यहां अधिकतर दुकानें बंद हैं। इसके साथ ही राज्य में बस सेवा भी बंद है। जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



08.04 AM: आंध्रप्रदेश के विद्यावदा में सीपीआई और सीपीएम के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं।







08.00 AM: कर्नाटक के मंगलूरू में उपद्रवियों ने एक प्राइवेट बस पर पत्थर फेंके। फिलहाल वहां मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं।



07.58 AM: भारत बंद पर कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का कहना है कि वह प्रदर्शन के जरिए मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकें। जिस तरह दबाव के कारण राजस्थान में तेल के दाम कम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की बैठक में पेट्रोल डीजल को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई।



07.30 AM: तेलंगाना के यादरी भुवनागिरी जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया प्रदर्शन। इसके साथ ही हैदराबाद के मुशीराबाद बस डिपो पर भी कार्यकर्ता प्रदेर्शन कर रहे हैं।



07.14 AM: नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनईकेआरटीसी) की बसें भारत बंद के कारण आज नहीं चलेंगी।

06.13 AM: सीपीआई (एम) ने भी आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम में प्रदर्शन शुरू किया।



06.13 AM: ओडिशा में कांग्रेस कीर्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया।