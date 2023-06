तेलंगाना स्थापना दिवस: राज्य सरकार ने राज्यपाल को नहीं दिया न्यौता; अब राजभवन में समारोह में होंगी शामिल

तेलंगाना में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तनातनी के बार फिर सामने आई। राजभवन के अनुसार, तेलंगाना स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह के लिए राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को राज्य सरकार से कोई निमंत्रण नहीं मिला। राज्यपाल राजभवन में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी।

#WATCH | Union Minister G Kishan Reddy unfurls the national flag at Golconda Fort in Hyderabad, at an event on the occasion of #TelanganaFormationDay pic.twitter.com/HWJlNu3sNY