CJI Successor: अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई ने आज बुलाई बैठक

देश के नए सीजेआई का फैसला आज हो सकता है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने आज सुबह 10.15 बजे सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को जजेस लाउंज में आमंत्रित किया है। इसमें जस्टिस ललित अपने उत्तराधिकारी के नाम का पत्र जारी करेंगे।

Chief Justice of India (CJI) UU Lalit has requested all judges to assemble in the Judges' lounge at 10.15 am today when the outgoing CJI will hand over the letter naming his successor.



Justice DY Chandrachud is likely to be named the 50th Chief Justice of India. pic.twitter.com/QXN8sSNXja