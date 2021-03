महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज: दिल्ली में शरद पवार से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अनिल देशमुख

मुकेश अंबानी के घर के पास मुंबई के व्यापारी मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियों में विस्फोटक मिलने और उनकी मौत के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से हलचल हो रही है। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल तब और बढ़ गई जब मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की संलिप्तता सामने आई। इसी उथल-पुथल के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख नेता शरद पवार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच बृहस्पतिवार को हुई बैठक की खबर सामने आई।

Delhi: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh arrives at the residence of NCP Chief Sharad Pawar pic.twitter.com/jXsTYD3dQB