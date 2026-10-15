'दुनिया के सामने उजागर हुआ बस्तर का दर्द': 31 मार्च को भारत से खत्म हुआ नक्सलवाद, पीड़ितों से बोले अमित शाह

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इस दौरान उन्होंंने कहा, '5 से 7 अक्तूबर के बीच जगदलपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इससे 3600 से अधिक दिव्यांगजनों को लाभ मिला। अकेले बस्तर में ही 1570 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। यह संख्या बस्तर के दर्द को दर्शाती है। पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद ने बस्तर के गरीब आदिवासियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह आंकड़ा पूरी दुनिया के सामने इस सच्चाई को उजागर करता है।'केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, 'आज, इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि लगभग 8,526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिन लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे, उनके लिए 7,500 बैंक खाते खोले गए हैं। 1,625 लोगों को इनाम दिए गए हैं, और 7,882 लोगों को प्रोत्साहन राशि दी गई है। 455 लोगों को नौकरियां दी गई हैं, और 129 लोगों को जमीन आवंटित की गई है। कुल 4,014 PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) घर उपलब्ध कराए गए हैं।2,300 से अधिक आदिवासी लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। 6,700 नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। 2,800 परिवारों को मुफ्त बिजली दी गई है। 372 नई सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है, और 670 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 48,526 लोगों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। 'आदर्श ग्राम पंचायत पुरस्कार' योजना के तहत, 44 पंचायतों को सम्मानित किया गया है।