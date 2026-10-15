गुजरात की फैक्टरी में बड़ा हादसा: बॉयलर फटने से चार मजदूरों की गई जान; झारखंड के तीन और राजस्थान के एक मृतक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह घटना कोविका डाइज एंड इंटरमीडिएट्स नाम की कंपनी में हुई। कंपनी में रंग बनाने का काम होता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बॉयलर का नोजल फटने से विस्फोट हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि, हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, अब स्थिति नियंत्रण में है। हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी का इंतजार है।इस हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों में झारखंड के गोड्डा जिले के 42 वर्षीय विनोद कुमार शामिल हैं। झारखंड के दुमका के रहने वाले 25 वर्षीय टेडा कालू देहारी और सिकंदर सखान देहारी की भी मौत हुई है। चौथे मृतक की पहचान राजस्थान के रहने वाले लक्ष्मण भील के रूप में हुई है।