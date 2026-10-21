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न्यूज डायरी: CJP के समर्थन में BJP छोड़ चुके पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई; असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए घर बनेंगे

Wed, 21 Oct 2026 01:46 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 21 Oct 2026 01:46 AM IST
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National Updates 21st Oct CJP Annamalai Tamil Nadu Assam flood house north east west south politics crime news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने दिल्ली पुलिस की आलोचना की। उन्होंने अभिजीत दिपके की तरफ से शुरू मुहिम- कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली में हुई कार्रवाई को "वास्तविक नुकसान" बताया। मंगलवार को अन्नामलाई ने महत्वपूर्ण सवाल उठाने के लोकतांत्रिक अधिकार का बचाव करते हुए कहा, भले ही वह सीजेपी के तरीकों से सहमत न हों, पर उनके उठाए सवालों का पूरा समर्थन करते हैं। अन्नामलाई ने जोर दिया कि सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आलोचकों को जेल में डालने से उनके नेता और मजबूत होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस के कड़े उपाय राजनीतिक रूप से उलटे पड़ सकते हैं। अधिकारियों को गिरफ्तारी के बजाय सार्वजनिक प्रश्नों का उत्तर देने पर ध्यान देना चाहिए। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन संस्थागत क्षति नहीं होनी चाहिए।

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असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए 124 घर बनवाएगा NGO

असम के शिवसागर जिले में बाढ़ से तबाह एक गांव में एक एनजीओ तीन महीने में 124 घर बनाएगा। इस पुनर्वास परियोजना के लिए 1.66 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। उद्यमी अमित मजीठिया के एनजीओ की यह पहल बाढ़ प्रभावित परिवारों को जीवन फिर से बनाने में मदद करेगी। विनाशकारी बाढ़ के बाद, मजीठिया और उनके 20 दोस्तों ने मिलकर यह राशि जुटाई। परियोजना में केवल घर बनाना ही शामिल नहीं है। परिवारों को बिस्तर, चूल्हे, पंखे और डाइनिंग टेबल जैसे आवश्यक घरेलू सामान भी दिए जा रहे हैं। बच्चों के लिए साइकिल, स्कूल बैग और शैक्षिक किट भी शामिल हैं। सीबीटीएफ फाउंडेशन शौचालयों, वॉशरूम और पीने के पानी के हैंडपंप का भी विकास कर रहा है। इससे निवासियों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल मिलेगा।

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