{"_id":"6ad7d18ec95d6cb5d00c4117","slug":"aaj-ke-din-21-october-2026-news-headlines-big-events-of-the-day-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: पोलैंड के पीएम की भारत यात्रा की शुरुआत, उद्धव-राउत के खिलाफ ₹2000 करोड़ के मानहानि केस में सुनवाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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आइये जानते हैं आज के बड़े घटनाक्रम...



1. गुवाहाटी में 8 दिवसीय 'शिल्प समागम मेला' का आयोजन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा असम के गुवाहाटी में फार्म गेट, खानापारा में आठ दिवसीय शिल्प समागम मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में देशभर के 75 शिल्पकार, जिनमें 31 महिलाएं शामिल हैं हिस्सा लेकर लगभग 40 प्रकार के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई मित्रों और विमुक्त जनजातियों के कारीगरों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करना और भारत-ट्यूलिप कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। यह मेला राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से कारीगरों की आजीविका को मजबूत करने का कार्य करेगा। इससे पूर्व पहला संस्करण मैसूरु में संपन्न हुआ था। विज्ञापन आज बुधवार को 21 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी/एकादशी तिथि है। देश में आज कई अहम घटनाक्रम तय हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क आज भारत आ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पुलिस ध्वज दिवस और पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

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2. पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता की हत्या की जांच सीबीआई शुरू करेगी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मानसा दौरे के दौरान नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की है। गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और बताया कि सीबीआई की टीम बुधवार को जांच शुरू करेगी। अपने एक दिवसीय दौरे में शाह ने गुरदासपुर, संगरूर और मानसा में नशीली दवाओं के शिकार हुए परिवारों से मुलाकात की तथा राज्य सरकार पर नशीले पदार्थों के प्रसार को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। जवाब में आप सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से पड़ोसी राज्यों से आने वाली सिंथेटिक दवाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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3. राष्ट्रीय पुलिस ध्वज दिवस और पुलिस स्मृति दिवस समारोह

भारत आज अपना पहला राष्ट्रीय पुलिस ध्वज दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाने जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री 90 पुलिस बाइक सवारों की एक राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर गुजरात के एकता नगर के लिए रवाना करेंगे, जो 31 अक्टूबर को एकता परेड में शामिल होगी। यह दिवस 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए 10 सीआरपीएफ जवानों के बलिदान की याद में आयोजित किया जाता है।



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4. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की आधिकारिक भारत यात्रा

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 से 23 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा करेंगे। पीएम टस्क के साथ वित्त व अर्थव्यवस्था मंत्री एंड्रेज डोमांस्की और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। नई दिल्ली के अलावा, टस्क बंगलूरू का भी दौरा करेंगे जहां वे आईटी और अंतरिक्ष क्षेत्र के हितधारकों से मिलेंगे। 22 और 23 अक्टूबर को दोनों शहरों में भारत-पोलैंड बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा।



5. रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ आज केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा और दामाद पीए. मोहम्मद रियास द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यह याचिका केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो को सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि कोचिंग मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने बिना कोई सेवा प्राप्त किए वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक को 3.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो राजनीतिक प्रभाव के बदले दी गई रिश्वत थी।

6. आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव में नामांकन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में वाईएसआरसीपी की उस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। वाईएसआरसीपी का आरोप है कि 16 अक्तूबर को नामांकन के पहले दिन पुंगनूर, रायचोटी, कडपा और तिरुपति में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से हिंसक रूप से रोका गया और उनके कागजात फाड़ दिए गए। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी कि नामांकन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।



7. उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ 2,000 करोड़ के मानहानि केस की सुनवाई

ठाणे की सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर 2,000 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में आज प्रारंभिक सुनवाई करेगी। यह मुकदमा शिवसेना यूबीटी नेताओं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत के खिलाफ दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट व वीडियो हटाने, भविष्य में ऐसे बयान देने से रोकने के लिए रोक लगाने, और 2,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा कराने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बेटी की मौत के मामले में कानूनी लड़ाई को राजनीतिक साजिश बताकर छवि खराब करने का प्रयास किया गया।

